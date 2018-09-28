Kayseri'de drone destekli trafik denetimi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de trafik denetimlerinde drone kullanılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, uygulama noktalarında gerçekleştirdikleri yol kontrollerinde drone ile takip yaparak kural ihlallerini önlemeye çalışıyor.

Trafiğin yoğun olduğu noktalarda denetimlerini sürdüren ekipler, Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı başta olmak üzere kentin birçok noktasında hem karadan, hem de havadan denetlemelerini sürdürüyor.

Drone sayesinde havadan takip edilen trafik akışında, emniyet kemeri ve kask takmayan, hatalı sollama yapan, araç sürerken cep telefonuyla konuşan, kurallara uymayan sürücüler tespit edilip, cezai işlem uygulanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan İbişoğlu, gazetecilere, İçişleri Bakanlığınca trafik kazalarının azaltılması amacıyla hazırlanan 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde uygulama yaptıklarını söyledi.

Yaralamalı, ölümlü ve hasarlı trafik kazalarının azaltılmasını hedeflediklerini belirten İbişoğlu, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili haftanın 7 günü gerek şehir içi, gerekse şehirler arası yollarda drone ile denetim gerçekleştiriyoruz. Burada en fazla dikkat ettiğimiz hususlardan biri emniyet kemeri. Emniyet kemeri takmayan, kavşaklarda kırmızı ışıkta geçen, özellikle araç kullanırken cep telefonuyla konuşan vatandaşlarımıza gerekli cezalar uygulanmaktadır. Amacımız emniyet kemeri kullanımını arttırmak. Şu an yaptığımız denetimlerde şehir içinde emniyet kemeri takma alışkanlığının yüzde 82 arttığını, şehirler arası yollarda yüzde 92'ye çıktığını görüyoruz. Hedefimiz arka koltuk dahil yolcuların yüzde 100 emniyet kemeri takması."