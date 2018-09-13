Kayseri'de dolandırıcılık operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kendilerini aracı olarak tanıtıp arpa, buğday ve yulaf aldıkları kişileri 800 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bünyan Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen soruşturma kapsamında dolandırıcılık suçunu organize olarak işlediği tespit edilen 16 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Kayseri, Mersin ve Kırıkkale'de 16 farklı adrese yönelik operasyonda zanlılardan 13'ü gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.



Zanlıların, 13 ildeki 20 mağdurla irtibata geçerek kendilerini aracı olarak tanıttıkları, arpa, buğday ve yulaf gibi ürünlerine alıcı bulacakları bahanesiyle mağdurları dolandırdıkları, bu şekilde yaklaşık 800 bin lira maddi kazanç sağladıkları belirtildi. Şüphelilerin ayrıca farklı illerde ikamet eden çok sayıda kişiyi dolandırma teşebbüsünde bulundukları bildirildi.