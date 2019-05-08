Kayseri'de dizi film çekilecek

KAYSERİ (AA) - Çekimleri Kayseri'de gerçekleştirilecek "Otuz8" adlı dizi film için oyuncu seçmeleri gerçekleştirildi.

Son yıllarda Anadolu'nun bir çok kentinde yerel imkanlarla çekilen dizi filmlerin sayısı gittikçe artarken bu furyaya Kayseri'de faaliyet gösteren bir prodüksiyon şirketi de "Otuz8" adlı diziyle dahil oldu.

"Altan" adlı karakterin İstanbul'dan Kayseri'ye gelip kaçırılan kuzenini aramasının konu edindiği dizide yardımcı oyuncu ve figüran olarak görev almak isteyenler için seçme yapıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden seçmelere katılmak için gelen 200'e yakın oyuncu ve oyuncu adayı, yönetmen, senarist ve yapımcıdan oluşan heyetin karşısına geçerek filmde rol alabilmek için ter döktü.

Film hakkında gazetecilere bilgi veren dizinin senaristi Murat Can Ölekli, Kayseri'de faaliyet gösteren bir film prodüksiyon şirketi ile tamamen yerel kaynaklar kullanarak bir film projesini hayata geçirmek için 1 yıl önce yola çıktıklarını söyledi.

Projenin sinema filmi düşüncesiyle başlayıp diziye dönüştüğünü dile getiren Ölekli, "Otuz8" dizisinin çekimlerine Ramazan Bayramından sonra başlamayı düşündüklerini, bunun öncesinde yardımcı oyuncu ve figüran seçmelerini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Dizinin başrollerinde tanınan önemli sinema sanatçılarının rol alacağını aktaran Ölekli, "Dizide 'Altan' adlı karakterin İstanbul'dan Kayseri'ye gelip kaçırılan kuzenini araması konu ediniyor. Büyük bölümü Kayseri'de çekilecek filmde İstanbul, Marmaris, Ürgüp'te bir kaç sahne çekilecek. İnşallah bayramdan sonra çekimlere başlayacağız. Bu projelerle Kayseri'de sinema, dizi ve diğer kültürel faaliyetlerin daha da gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.