Kayseri'de dilencilikle mücadele için plan hazırlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğünce Dilencilikle Mücadele Eylem Planı hazırlandı.

Edinilen bilgiye göre, dilenciliğin önlenmesi amacıyla hazırlanan Dilencilikle Mücadele Eylem Planı, 15 yaşından büyük dilenciler için rehabilitasyon, bakım ve takip merkezleri oluşturulmasını, kolluk görevlileri ve zabıta tarafından yakalanlanların burada tutulmasını, sağlık taramalarının yapılmasını ön görüyor.

Ayrıca dilencilerin sosyo-ekonomik durumlarının araştırılması, ihtiyacı olmadığı halde dilenenlere suç duyurusunda bulunulması ve dilenmek zorunda kalanların topluma kazandırılmasını ve üretime dahil edilmesi planlanıyor.

Plan, 15 yaş altında olanlar için de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki uzmanlar kontrolünde takip, izleme ve rehabilitasyon merkezlerinin oluşturulmasını, rehabilite edici önlemler alınmasını ve çocuklarını dilendirmekte ısrar eden ailelere adli yönden yaptırım uygulanması, çocukların okula ya da meslek kurslarına yönlendirilmelerini içeriyor.

Yabancı uyruklu dilencilere yönelik eylemleri de içeren planda, bu noktada yapılacak çalışmaların İl Göç İdaresi Müdürlüğünce izlenmesi öngörülüyor.

Öte yandan kentte devam eden Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim Projesi kapsamında bugüne kadar dilencilik yapan 15 yaş ve üstündeki 3 bin 91 şahsa kabahatler kanununda idari işlem yapıldığı belirtildi.