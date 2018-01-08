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Kayseri'de DEAŞ operasyonu

- DEAŞ üyesi ve örgütün sözde "imamı" olduğu ileri sürülen Irak uyruklu zanlı gözaltına alındı

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:29
Kayseri'de DEAŞ operasyonu
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi ve örgütün sözde "imamı" olduğu iddia edilen Irak uyruklu zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik sürdürülen çalışma kapsamında örgütün sözde "imamı" olduğu öne sürülen ve hakkında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu M.H.A.K'yı kent merkezinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:
DeaşAdliyeEmniyetGözaltıYakalama
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