Kayseri'de DEAŞ operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen biri yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu, örgüte katılmak amacıyla illegal yollardan Suriye'ye gideceği konusunda bilgileri bulunan ve kentte ikamet ettikleri tespit edilen F.T. ile Suriye uyruklu A.E.M.B. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.





