KAYSERİ (AA) - Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çocuğun cinsel istismarının önlenmesine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer ve Emniyet Müdür Yardımcısı Tuncay Yalçınoğlu ile davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Elmalı, çocuğun ihmali ve istismarının önlenmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda çocuklara yönelik cinsel istismar konusu gerek çocuk alanında çalışan ruh sağlığı uzmanlarının, gerekse alan dışında olan herkesin oldukça ilgisini çekmiştir. Araştırmalar bu sorunun tüm kültürlerde ve tüm sosyal sınıflarda görüldüğünden bahsetmektedir. Bundan dolayıdır ki bu sorun evrensel bir sorundur ve daha iyi tanımlanması ve anlaşılması gerekir. Çocuk ihmali ve istismarının önlenmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yerel ve kamu destekli projeler yürüttük."

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Özer de cinsel istismar ve mahremiyet eğitimini farkındalık yaratması amacıyla önemsediklerini anlattı.

Çocuklara zaman ayırmanın önemli olduğunu aktaran Özer, "1980'de anne babaların çocuklarına ayırdığı zaman günde ortalama 4 saatken günümüzde bunun 24 dakikaya indiği bir zamanda anne baba olarak çocukları korumak çok önemli. Cinsel istismar hem dünyada hem ülkemizde üstüne hassasiyetle düşmemiz gereken bir konudur. Bu konuda sahadaki çalışmalarımız hızlı şekilde devam edecek." dedi.

Konuşmaların ardından uzman kişilerce sunum yapıldı.