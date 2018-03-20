Kayseri'de cinayet davası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir fabrikada beraber çalıştığı mesai arkadaşlarından birini bıçakla öldürüp diğerini yaralayan sanık, hakim karşısına çıktı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Mümin Türk (38), mağdur Mehmet Ölçüm (33), öldürülen Enes Ramazanoğlu'nun annesi Zeliha Ramazanoğlu (61) ve taraf avukatları hazır bulundu.

İki çocuk babası sanık Türk, ifadesinde, Enes Ramazanoğlu'nun zaman zaman telefonda eşini rahatsız ettiğini öne sürdü.

Bu konuşmalara kendisinin de şahit olduğunu ileri süren Türk, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu fakat davanın takipsizlikle sonuçlandığını iddia etti.

Türk, 14 yıldır aynı iş yerinde çalıştığını ve 2,5 yıldır bu tip sorunlar yaşadığını dile getirerek, "2017 yılında Enes işten çıkarıldı, bu esnada üç kez karşıma çıktı ancak bir eylemi olmadı. Daha sonra tekrar işe girdi. Sürekli yakınımda oldu. Eşimle ilgili ahlaksız ithamlarda bulunuyordu. Olay günü de aynı ithamlarda bulununca şuurumu kaybettim. Üzerimde bıçak vardı. Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum, ne yaptım bilmiyorum." diye konuştu.

Mağdur Ölçüm de olay günü soyunma odasında bulundukları esnada, sanık Türk'ün dolaptan aldığını düşündüğü bıçakla üstünü değiştirmekte olan Enes Ramazanoğlu'nun göğüs kısmına 3-4 kez vurduğunu öne sürerek, "Kaçarken sırtımdan bir kez de bana vurdu. Sonra beni bırakıp Orhan Abaylı'nın peşine gitti, o kaçtı. Ben can havliyle kendimi dışarı attım. Şikayetçiyim." dedi.

Öldürülen Ramazanoğlu'nun annesi Zeliha Ramazanoğlu ise sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Cennet yüzü görmesin. Beni yaktı, Allah da onu yaksın." ifadelerini kullandı.

Tanık olarak dinlenen Orhan Abaylı da tam soyunma odasından çıkarken olayın yaşandığını, hiçbir konuşmayı duymadığını belirterek, "O an şok ile 'adam öldürüyorlar' diyerek kaçtım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Türk'ün akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için adli tıpa sevkine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İddiaya göre, 21 Kasım 2017’de Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çalışan Enes Ramazanoğlu ve Mümin Türk arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Türk, arkadaşı Ramazanoğlu ile yanlarında bulunan Mehmet Ölçüm'ü bıçakla yaralamıştı.

Ramazanoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Türk ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

