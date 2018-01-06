Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Kayseri'de cinayet

- Merkez Kocasinan ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

06 Ocak 2018 Cumartesi 22:10
Kayseri'de cinayet
banner230

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada tüfekle vurulan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Yenipervane Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yanında, iki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tüfekle ağır yaralan 20 yaşındaki S.M.Y, kaldırıldığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.M.Y'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Anahtar Kelimeler:
Kayseri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim