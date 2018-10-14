Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi tarafından "Ceviz ve Gilaburu Festivali" düzenlendi.

Gesi'de düzenlenen festivale, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Anadolu Sakatlar Derneği üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Büyükkılıç, festivalde yaptığı konuşmada, ilçelerinin kültürel, tarihi ve birçok yöresel lezzete sahip olduğunu söyledi.

Güzel bir günde birlik ve beraberlik içerisinde bir araya geldiklerini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yöremize has gilaburumuz, cevizimiz, aspir yağımız gibi ürünleri paylaşmakta ve tanıtmakta fayda var. Tabi ürünlerimiz sadece bunlarla sınırlı değil. En güzel üzümler en güzel meyveler bölgemizde yetişiyor. Bunların farkındayız. Sembolik olarak bölgemizle özdeşleşmiş gilaburumuz ile cevizimiz kamuoyunda tanıtılsın, ekonomik ve sosyal olarak katkı sağlasın diye bu organizasyonu düzenleyip bir araya geldik."

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da düzenlenen etkinlikten dolayı Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından vatandaşlara, sucuk ekmek, gilaburu, ceviz ve tatlı gibi ikramlarda bulunuldu.







