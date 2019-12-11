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Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 85 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan Mustafa Köse'den (85) haber alamayan yakınları eve geldiklerinde yaşlı adamı hareketsiz buldu.İhbar...
Genel 11.12.2019, 15:01
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 85 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan Mustafa Köse'den (85) haber alamayan yakınları eve geldiklerinde yaşlı adamı hareketsiz buldu.
Yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Köse'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna götürüldü.
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