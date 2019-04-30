"Kayseri'de Bir An Fotoğraf Yarışması" sonuçlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kayseri’de Bir An" konulu ulusal fotoğraf yarışması sonuçlandı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 697 eserin katıldığı yarışmada "Gölgeler" adlı eseriyle Adem Eroğlu birinci, 'Trenden Erciyes" fotoğrafıyla Yasin Çetin ikinci, "Flamingolar" fotoğrafıyla Adem Eroğlu üçüncü oldu.

Mansiyon ödüllerini ise Ahmet Burak Güralp ve Abdullah Koç kazandı. Yarışmaya katılan 50 fotoğraf da sergilemeye layık görüldü.

Yarışmanın birincisine altın madalya ve 6 bin lira, ikinciye gümüş madalya ve 5 bin lira, üçüncüye bronz madalya ve 4 bin lira, mansiyona layık görülen eserlere biner lira, sergilenmeye layık görülen fotoğraflara da 250'şer lira ödül verilecek.