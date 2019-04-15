Kayseri'de bin 800 fidan toprakla buluşturuldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastane Kampüsünde bin 800 fidan dikildi.

Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, YDA firması koordinasyonunda, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü'nün katkılarıyla ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında bin 800 fidanın dikimi gerçekleştirildi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Şehir Hastanesinin önemine değinerek ağaç dikiminde emeği olanlara teşekkür etti.

Ağaç dikmenin geleceği düşünmek olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de şunları kaydetti:

"Gelecek nesillerimize güzel bir dünya bırakabilmek için bu fidanları toprakla buluşturmalı. Bugün de Kayseri Şehir Hastanemizin bahçesine yaklaşık bin 800 civarı fidanı toprakla buluşturduk. Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesine hüküm giymiş psikozlu, şizofren hastaların yatışı yapılmakta. Burada bir bilgi eksikliği var. Psikiyatri polikliniklerinden direkt yatış verme gibi bir durum olmuyor. Burada yatan hastalar tamamen Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen şizofren hastalar. Biz burada halkımızın ihtiyaçlarını en kısa yoldan olumlu ve verimli şekilde gerçekleştirmek için uyumlu bir çalışma sergiliyoruz. Verimlilikte 100 puan alarak bu uyumu göstermiş olduk. Bu çalışmalarımız devam edecek. İnşallah daha da iyi olacağız."

Etkinliğe, Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, YDA İşletme Direktörü Mehmet Kestiroğlu ve çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı bildirildi.