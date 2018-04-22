Kayseri'de bıçakla yaralama

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişi tartıştığı kadını bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Zümrüt Mahallesi'nde karşılaşan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortapedi ve Travmatoloji Bölümü'nde görev yapan Prof. Dr. F.D. ile arkadaşı S.İ. arasında belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.D. arkadaşını bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.İ'yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Gözaltına alınan F.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.