Kayseri'de bayramlaşma programı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma etkinliği düzenlendi.



Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Sergi Salonunda düzenlenen bayramlaşma programına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Nergis, İsmail Tamer ve Emrah Karayel, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer protokol üyeleri katıldı.



Törende gazetecilere açıklamada bulunan Vali Günaydın, bayramların dayanışma, kardeşlik, yardımlaşma ve küskünlüğün bir kenara bırakıldığı müstesna günler olduğunu söyledi.

Bayramda akraba ve komşuların ziyaret edildiğini belirten Günaydın, "İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da elimizden gelen gayreti, çabayı gösteriyoruz. Bizler millet olarak kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bıraktığımız zaman aşamayacağım hiçbir engel yok diyoruz. Şehit yakınlarımızı, gazilerimizi de unutmamamız lazım. Kurban Bayramı'nın milletimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." diye konuştu.

Bu sene "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyanın yaygınlaşması için İçişleri Bakanlığı'nın son birkaç gündür çok ciddi çalışma içerisinde olduğunu kaydeden Günaydın, "Bizlerin de Kayserimizde bunu yaygınlaştırmak için vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olması, daha iyi bir noktaya gelmesi için bu kampanyaya destek vermemiz lazım. Sevdiklerimize bu mutlu günlerde acı yaşatmamak adına mutlaka ve mutlaka trafik kurallarına uymamız lazım. Varsın gideceğimiz yere biraz geç gidelim ama kazasız belasız gidelim. Bu çok önemli." dedi.

Vali Günaydın ve beraberindekiler, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, İl Emniyet Müdürlüğü ve huzurevini ziyaret etti.