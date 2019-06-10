Kayseri'de bayram tatilinde düzenlenen uyuşturucu operasyonları

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Ramazan Bayramı tatili boyunca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 44 kişi hakkında işlem yapıldı, 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ramazan Bayramı tatili süresince uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, üst, araç ve ikamet aramalarında 7,9 gram kannabinoid, 32,54 gram metamfetamin, 9,15 gram esrar ve 5 adet uyuşturucu içerikli hap ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, yakalanan 44 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, gözaltına alınan M.Ş. ile O.Y. de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.















