Kayseri'de bayram öncesi şehitlik ziyareti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Ramazan Bayramı öncesi şehitlikleri ziyaret eden şehit yakınları üzüntü yaşadı.

Kartal Şehitliği'ni ziyaret eden şehit yakınları, mezarların çevresinin temizledi ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Çiçeklerle donattıkları mezarların başında gözyaşlarına hakim olamayan şehit yakınlarından 1997 yılında Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan piyade komando er Bülent Yılmaz'ın babası Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, acılarının taze olduğunu ve hele hele bugünlerde eli ve ayağının titrediğini söyledi.

Yavrusunu ziyaret ettiğini belirten Yılmaz, gururlu olduğunu dile getirdi.

Evladı şehit olduğu için yıkılmadıklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu vatan bizimdir. Gerekirse kim can vermez ki bu vatan için fakat bu seçimde görüyoruz oynanan oyunları. Adam Meclis'te bağıra bağıra, üstüne basa basa, 'PKK'nın ziyaretine de gittim, başsağlığına da gittim.' diyor. Şimdi de utanmadan geliyorlar oy istiyorlar. Bunlar yıkıyor bizi.

Kim can vermez ki bu vatan için. Yavrum şehit olduğunda 10 aylık askerdi, o kalan 8 ayını ben tamamlayayım diye birliğine gittim. Kim gitmez ki. Yine çağırsalar yine giderim. Çünkü nereye gideriz biz bu güzel vatanı bırakıp, nereye sığınabiliriz. Bize kimse bir gün ekmek vermez."

Şırnak'ta 2010 yılında PKK'nın açtığı ateş sonucu şehit düşen jandarma komando yüzbaşı Levent Çetinkaya'nın annesi Tülay Çetinkaya da şehitliğe yavrusu için geldiğini belirterek "Geliyorum, gidiyorum yok. Ayakta durmak için yaşıyorum yoksa buna yaşamak denmez." diye konuştu.

Hakkari Aktütün-Dağlıca arasında yol güvenliğini sağladığı esnada terör örgütü PKK tarafından 3 Haziran 2018'de şehit edilen piyade sözleşmeli er Orhan Özkan'ın kayınbabası Özcan Dilci de "Vatan sağ olsun. Şehit olduğu için gurur duyuyoruz, bir taraftan da gençliğine üzülüyoruz." dedi.



