KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, banyodan alt kata su sızdığı iddiasıyla yaşanan tartışma sonrası komşusunu öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu müşteki sanık S.K., tutuksuz müşteki sanık A.K. ve avukatları hazır bulundu.

Savcı ara mütalaasında sanığın tutukluluğunun devamını isteyerek, mütalaasını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Sanık S.K'nin avukatı, müvekkilinin tahliyesi yönünde beyanda bulundu.

Duruşmaya gelmeyen tanık E.Ö'nün zorla getirilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık S.K'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Talas ilçesi Anayurt Mevlana Mahallesi Bilginler Caddesi 31. Sokak'taki bir apartmanda, 23 Şubat'ta, iki aile arasında banyodan sızan su nedeniyle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olay sırasında S.K. (38), apartmanın otoparkında alt kat komşusunun amcası Veysel Kuşoğlu'na (48) ateş etmişti. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kuşoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan ve tutuklanan S.K. hakkında "kasten öldürme" suçundan, maktul Veysel Kuşoğlu'nun ağabeyi A.K. hakkında ise "silahla tehdit" suçundan dava açılmıştı.