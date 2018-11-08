Kayseri'de bağımlılıkla mücadele ele alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları ele alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı başkanlığında toplandı.

Kamçı, toplantıda yaptığı konuşmada, bağımlılıkla ilgili mücadelede herkesin üstüne düşen görevi yapmaya çalıştığını ifade ederek, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığının bağımlılıkla mücadelenin önemine sürekli vurgu yaptığını hatırlatan Kamçı, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurullarından gidecek değerlendirme raporlarıyla Ankara'da üst düzey toplantı yapılacağını ve bu hazırlıklarla 2019 yılında uyuşturucuyla mücadelede daha hassas davranılacağını düşündüğünü söyledi.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, kurul üyelerinin görüş ve önerileri alındı.