Kayseri'de atık su arıtma zirvesi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, atık su arıtma tesisinin ikinci etabıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplantıya Dünya Bankası, KASKİ ve İller Bankası yetkilileri katıldı.

Toplantıya katılan Dünya Bankası altyapı uzmanı Canan Yıldız, Kayseri’nin Türkiye’nin örnek gösterilen bir arıtma tesisine sahip olduğunu söyledi.

Türkiye’de atık su arıtma tesisini en başarılı uygulayan ilin Kayseri olduğunu ifade eden Yıldız, Dünya Bankası’nın da bu durumun farkında olduğunu, Kayseri’nin bu başarısından dolayı atık su arıtma tesisinin ikinci etabında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile çalışmak istediklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sürekli büyüyen ve gelişen Kayseri’nin ihtiyaçları doğrultusunda geleceği de düşünerek çalıştıklarını belirtti.



Kayseri’nin gelişmesini sürdürdüğünü ve bu doğrultuda nüfusunun arttığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu nedenle gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları bugünden gidermek için çalıştıklarını dile getirdi.

Atık su arıtma tesisinin ikinci etabının önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, tesisin yapılması için Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nin hibe fonları ve kredileri üzerinde önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

