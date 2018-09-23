Kayseri'de aşure dağıtıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Hacı Bektaş-ı Veli Derneği tarafından cemevinde düzenlenen törende vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Törene katılan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, burada yaptığı konuşmada, ömrünü İslam'a, Kur'an'a adamış Hazreti Hüseyin'in insanlığa, "Ben zalimlerle birlikte varlık içinde yaşamaya alçaklık, zalime karşı gelerek bulacağım ölümü yücelik sayarım." diye seslenerek zulme ve haksızlığa karşı tavır aldığını ve bu uğurda canını feda ettiğini anımsattı.

Bundan dolayı da Aleviler için Hazreti Ali ve Kerbela'da şehit edilen oğlu Hazreti Hüseyin'in mücadelesinin basit bir iktidar, saltanat kavgası olmadığına dikkat çeken Vali Kamçı, bu mücadele mazlum ile zalimin mücadelesi, özgürlük, adalet ve esaretin ayrışması olduğunu vurguladı.

Vali Kamçı, şunları kaydetti:

"Bu sebepledir ki Alevi demek, Allah aşığı demektir, Hazreti Peygamber'in aşığı, Hazreti Ali aşığı demektir, Ehli Beyt aşığı demektir. 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' ifadeleriyle 13. yüzyıldan günümüze, bugünden de yarınlara ışık tutan her türlü kavganın terk edilerek sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde yaşanması için mücadele eden Hacı Bektaş-ı Veli'nin yolunda giden Alevi kardeşlerimizin, o anlayış ve öğretileri bugün zor süreçler ile iç içe ve dış baskılardan geçen ülkemizde her zamankinden daha anlamlı ve ehemmiyetli hale gelmiştir."

Konuşmaların ardından yapılan duanın ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Programa, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı.