Kayseri'de asayiş faaliyetleri

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 15 Şubat-14 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlara ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cinayet Büro Amirliğince, 2 kasten öldürme, 2 kasten yaralama, bir kasten öldürmeye teşebbüs ve azmettirme, bir tehdit, bir şüpheli ölüm olayı olmak üzere işlem yapılan 7 olayda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olaylarda 2 ruhsatlı tabanca, bir av tüfeği ve 5 bıçak ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliğince işlem yapılan 14 olayda yakalanan 34 şahıstan 5'i tutuklanırken, Ahlak Büro Amirliğince 17 olaya adli işlem, 24 fuhuş olayına ise idari işlem yapıldı. Adli ve idari işlem yapılan şahıslardan 7'si tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından işlem yapılan 27 olayda yakalanan 60 şahıstan 20'si tutuklandı. Oto Hırsızlık Büro Amirliğince çalıntı 39 otomobil ve 9 motosiklet bulunarak müştekilerine teslim edildi. Olaylarla ilgili yakalanan 20 şahıstan 6'sı tutuklandı, 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.



Aranan Şahıslar Büro Amirliğince kentte haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 623 kişi de yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Yakalanan zanlılardan 206'sı tutuklandı, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince işlem yapılan 8 olayda ise yakalanan 17 şahıstan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince kayıp müracaatı alınan 78 kişiden 76'sı ise bulunurken, 2 kayıp şahsın aranmasına da devam edildiği aktarıldı.



