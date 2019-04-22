Kayseri'de asayiş

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de son 1 ayda çeşitli asayiş suçlarından gözaltına alınan 854 kişiden 224'ünün tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son 1 ayda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet, Gasp, Hırsızlık, Ahlak, Oto Hırsızlık, Aranan Şahıslar ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliklerince 119 olayla ilgili yakalanan 854 kişiden 224'ü tutuklandı.

Öte yandan, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda son 1 ayda kaybolan 89 kişiden 80'i bulundu, 9'unu arama çalışmaları sürüyor.









