Kayseri'de asayiş

KAYSERİ (AA) - Kentte bir ay içinde İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cinayet Büro ekipleri, 15 Ocak-14 Şubat tarihlerinde...