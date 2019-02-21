Kayseri'de asayiş

KAYSERİ (AA) - Kentte bir ay içinde İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cinayet Büro ekipleri, 15 Ocak-14 Şubat tarihlerinde kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama olaylarına karışan 14 şüpheli yakaladı.
Şüphelilerden adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı. Olaylarda 1 adet av tüfeği ve 1 bıçak ele geçirildi.
Gasp Büro Amirliği ise 15 olayda 28 şüpheli yakaladı, adli mercilere sevk edilenlerden 12'si tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Olaylarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 11 olaya adli işlem, 20 fuhuş olayına ise idari işlem yaptı.
Hırsızlık Büro Amirliği de 40 ayrı hırsızlık olayına karışanlardan 57'sini yakaladı, yakalanan şüphelilerden 24'ü tutuklandı.
Aranan Şahıslar Büro Amirliği, kentte haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 664 şahsı yakalayarak adli mercilere sevk etti. Yakalanan şüphelilerden 205'i tutuklandı.
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ise kayıp müracaatı alınan 81 şahıstan 66'sını buldu, 15 kayıp kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.