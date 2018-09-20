Kayseri'de asayiş

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de son 1 ayda çeşitli asayiş suçlarından gözaltına alınan 692 kişiden 265'inin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince 2 olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i, Gasp Büro Amirliğince 13 olayda gözaltına alınan 42 kişiden 14'ü, Hırsızlık Büro Amirliğince 64 olayda gözaltına alınan 50 kişiden 30'u, Ahlak Büro Amirliğince 24 olayda gözaltına alınan 54 kişiden 1'i tutuklandı.

Ayrıca Oto Hırsızlık Büro Amirliğince 40 olayda gözaltına alınan 30 kişiden 4'ü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince 9 olayda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince gözaltına alınan 502 kişiden 211'i çıkarıldıkları mahkemelerde tutuklandı.



Öte yandan, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde kayıp 91 kişiden 82'si bulundu, 9 kişinin arama çalışmalarıysa sürdürülüyor.

