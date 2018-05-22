Kayseri'de asayiş

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 1 ayda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 238 kişiden 33'ü tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce son 1 ayda yapılan operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından meydana gelen 126 olayda gözaltına alınan 238 kişiden 33'ünün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedildi.



Operasyonlarda, 38,36 gram kubar esrar, 0,40 gram toz esrar, 98,14 eroin gibi çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.







