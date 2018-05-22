Kayseri'de asayiş

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de son 1 ayda çeşitli asayiş suçlarından gözaltına alınan 749 kişiden 250'sinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince 2 olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 2'si, Gasp Büro Amirliğince 16 olayda gözaltına alınan 31 kişiden 5'i, Hırsızlık Büro Amirliğince 34 olayda gözaltına alınan 32 kişiden 13'ü, Ahlak Büro Amirliğince 30 olayda gözaltına alınan 47 kişiden 7'si tutuklandı.



Ayrıca Oto Hırsızlık Büro Amirliğince 61 olayda gözaltına alınan 39 kişiden 7'si, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince 2 olayda gözaltına alınan 2 kişiden 2'si, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince gözaltına alınan 589 kişiden 214'ü çıkarıldıkları mahkemelerde tutuklandı.



Öte yandan, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde kayıp 73 kişiden 68'i bulundu, 5 kişinin arama çalışmalarıysa sürdürülüyor.





