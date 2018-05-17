Kayseri'de aranan bin 117 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1 Ocak-14 Mayıs tarihlerinde kentte yaptığı çalışmalarda, araması olan bin 117 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde görev yapan Devriye Ekipler Amirliği'nin yapmış olduğu çalışmalarda bin 117 aranan kişi gözaltına alındı.

Çalışmalarda, 115 ruhsatsız tabanca, bin 65 tabanca fişeği, 153 adet ruhsatsız ve 17 ruhsatlı av tüfeği, 693 av tüfeği fişeği, 355 kurusıkı tabanca, 2 bin 172 kurusıkı fişeği, 338 bıçak, 246 kilogram kaçak tütün, 10 bin 759 paket kaçak sigara ve 17 kaçak cep telefonu ele geçirildi.