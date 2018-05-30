Kayseri'de aracın çarptığı anne öldü, oğlu yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir aracın çarptığı anne öldü, 5 yaşındaki oğlu yaralandı.
Hürriyet Mahallesi Hasan Tahsin Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmek isteyen Gonca Tekir (30) ile oğlu Ebubekir'e (5), plakası henüz belirlenemeyen bir araç çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken, Gonca Tekir, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan çocuk, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.