Kayseri'de aracın çarptığı anne öldü, oğlu yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir aracın çarptığı anne öldü, 5 yaşındaki oğlu yaralandı.Hürriyet Mahallesi Hasan Tahsin Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmek isteyen Gonca Tekir (30) ile oğlu Ebubekir'e (5), plakası henüz belirlenemeyen...