Kayseri'de amatör maç sonrası gerginlik

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de amatör futbol müsabakası sonrasında çıkan kavgada bir futbolcu yaralandı.

Birinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan Talas Anayurtspor-Barogücü karşılaşması sonrası futbolcular arasında çıkan kavgada, göğsüne aldığı darbe sonucu yaralanan Talas Anayurtsporlu Abdülkerim Sain hastaneye kaldırıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Sain'in tedbir amaçlı yoğun bakım servisinde tutulduğu öğrenildi.

Talas Anayurtspor Kulüp Başkanı Murat Akgöz, yaptığı açıklamada, Argıncık Stadı'nda oynadıkları ve 1-1 biten karşılaşmanın ardından, karşı takım futbolcularının oyuncularına saldırdığını ve darp ettiğini iddia etti.

Karşılaşma boyunca stoper mevkinde oynayan futbolcusu Abdülkerim Sain'e rakip takım oyuncuları tarafından sürekli baskı yapıldığını savunan Akgöz, "Rakip takımla stresli bir maç oynadık. Maç boyunca rakip takımın antrenörü oyunu çok fazla gerdi ve bu gerginlik saha içine de yansıdı. Karşılaşmanın tamamlanmasıyla oyuncumuz Abdülkerim'e rakip takımdan 3 oyuncu saldırmaya başladı. Futbolcumuz aldığı darbeler sonucu yaralandı, şu anda yoğun bakımda tedavi görüyor. Olaya karışan herkesten şikayetçi olduk." diye konuştu.