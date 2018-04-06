KAYSERİ (AA) - Kayseri'de akü hırsızlığı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli ile çalıntı aküleri satın alan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çok sayıda araçtan akü çalınması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği civarda araştırma yapan ekipler, olayla ilgili O.K, H.Ç. ve K.K'yı yakaladı.

Daha önce gerçekleşen 9 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde çaldıkları aküleri F.S'ye sattıklarını itiraf etmesiyle polis bu zanlıyı da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen 4 zanlı, mahkemece tutuklandı.













