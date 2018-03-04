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Kayseri'de Afrin şehidi için mevlit okutuldu

KAYSERİ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı için mevlit okutuldu.Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, mevlide katılan...

04 Mart 2018 Pazar 11:53
Kayseri'de Afrin şehidi için mevlit okutuldu
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KAYSERİ (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı için mevlit okutuldu.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, mevlide katılan Vali Süleyman Kamçı, şehit Muratdağı ve bütün şehit kardeşlerine bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı dileyerek, "Devlet olarak bütün şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şehidin ailesiyle görüşen Vali Kamçı'nın eşi Ayşe Kamçı da, "Şehidimiz Mehmet Muratdağı ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve ailelerine sabır diliyorum, gazilerimize de hayırlı ve uzun ömürler diliyorum." şeklinde konuştu.

İl Müftülüğüne bağlı din adamları ve Kur'an kursu öğrencilerinin şehit Muratdağı ve bütün şehitler için okumuş olduğu 380 hatim duası, İl Müftüsü Doç.Dr. Şahin Güven tarafından yapıldı.

Mevlide, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile protokol üyelerinin eşleri katıldı.





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Kayseri
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