Kayseri'de adliye koridorunda kavga: 5 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de adliye koridorunda 2 grup arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Kayseri 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek "cinsel taciz" davası öncesi, tutuksuz sanık N.Ş. ile müşteki T.Ç. ve tarafların yakınları arasında adliye koridorunda başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Olaya müdahale eden polis ekipleri, N.Ş. ile kavgaya karışan İ.Ş, T.Ç, T.Ç. ve Y.A'yı, "hakaret" ve "darp" suçlamalarıyla gözaltına aldı.

Duruşmanın görülmesinin ardından şüpheliler, emniyete götürüldü.