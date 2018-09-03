KAYSERİ (AA) - Kayseri'de adli yıl açılışı nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı adli yıl açılışı dolayısıyla bir otelde resepsiyon verdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, yaptığı konuşmada, adli yılın Türkiye'ye adalet, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu belirten Akın, kent özelinde başta FETÖ ve PKK olmak üzere tüm terör örgütlerine operasyon, soruşturma ve kovuşturmalar yönünden ciddi başarı elde edildiğini ifade etti.

Kayseri Barosu Başkanı Cavit Dursun ise tüm hukukçuların hiçbir menfaat, makam, siyasi görüş, güç, tarikat, cemaat ve grup hususlarına bakmadan adalet, savunma, yargı ilkelerine inanması gerektiğini söyledi.

Resepsiyona Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Adalet Komisyonu Başkanı Dursun Büyükbaş, vali yardımcıları, rektörler, belediye başkanları, emniyet müdürleri katıldı.