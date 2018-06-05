Kayseri'de 952 bin seçmen oy kullanacak

KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Kayseri'de 3 bin 2 sandıkta 952 bin 629 seçmen oy kullanacak.

İl Seçim Kurulu Başkanlığından alınan bilgiye göre, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçim'inde Kayseri ve bağlı ilçelerde oy kullanacak seçmen ve sandık sayısı verileri açıklandı.

Buna göre, Akkışla ilçesinde 22 sandıkta 5 bin 63, Bünyan'da 78 sandıkta 19 bin 362, Develi'de 161 sandıkta 46 bin 331, Felahiye'de 21 sandıkta 4 bin 619, Hacılar'da 30 sandıkta 8 bin 904, İncesu'da 65 sandıkta 18 bin 28, Kocasinin 1'de 466 sandıkta 159 bin 170, Kocasinan 2'de 319 sandıkta 112 bin 407, Melikgazi 1'de 697 sandıkta 248 bin 294, Melikgazi 2'de 367 sandıkta 132 bin 212, Özvatan'da 15 sandıkta 3 bin 382, Pınarbaşı'nda 143 sandıkta 17 bin 42, Sarıoğlan'da 47 sandıkta 10 bin 853, Sarız'da 49 sandıkta 7 bin 845, Talas'ta 299 sandıkta 103 bin 995, Tomarza'da 79 sandıkta 16 bin 643, Yahyalı'da 95 sandıkta 26 bin 262 ve Yeşilhisar'da 49 sandıkta 12 bin 217 seçmen oy kullanabilecek.

Bu verilere göre Kayseri ve bağlı ilçelerde toplam 3 bin 2 sandıkta 952 bin 629 seçmenin oy vereceği öğrenildi.