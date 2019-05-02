Kayseri'de 7 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin dava

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobiliyle zikzak yaparak kazaya sebebiyet veren ve aynı aileden 7 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu ileri sürülen firari sanığın duruşması görüldü.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ile müşteki avukatı hazır bulundu.



Trafik kazasında 4 kardeşini kaybeden müşteki Ahmet Üzüm, ailece psikolojilerinin bozulduğunu söyledi. Üzüm, firari sanık Adnan Özdemir'in bir an önce yakalanmasını ve adaletin yerini bulmasını istedi.



Müşteki avukatı, Gürcistan'da olduğu öne sürülen sanık Özdemir hakkında yurt dışı yakalama kararı çıkarılması talebini yineledi.



Talebi reddeden mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.

- Olay



Atilla Hazar idaresindeki cenaze taşıyan 41 BD 308 plakalı özel ambulans, 26 Mart 2018'de Kayseri-Malatya kara yolu Mimsin kavşağı yakınında, otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçtiği öne sürülen Mustafa Üzüm'ün kullandığı 38 E 4730 plakalı otomobille çarpışmıştı. Sürücü Üzüm ile araçtaki aynı aileden Mehmet (36), Safiye Nur (6), Hamza (8), Zehra (29) ve Soner Üzüm hayatını kaybetmişti. Hazar ve ambulanstaki acil tıp teknisyeni Ertan Dönmez ile otomobilde bulunan Kader Üzüm yaralanmıştı.



Yaralanan Kader Üzüm'ün, 8 gün tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 7'ye yükselmişti.



Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil, kent merkezindeki bir binanın otoparkında bulunmuş, sürücüsünün Gürcistan'a kaçtığı tespit edilmişti.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zanlı Adnan Özdemir'in şehir içinde çok hızlı ve kontrolsüz seyrettiği, araçlar arasında makas attığı, orta şeritten sol şeride doğru ani manevra yaparak, Mehmet Üzüm’ün kullandığı araca çarptığı öne sürülmüştü.



Çarpmanın etkisiyle hakimiyetini kaybeden Üzüm'ün, otomobiliyle karşı şeride geçerek, Atilla Hazar’ın kullandığı ambulansla çarpıştığı belirtilen iddianamede, Özdemir’in, kazada asli kusurlu ve bilinçli taksirle hareket ederek ölüm ve yaralanmaya neden olmak suretiyle atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.