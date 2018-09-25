Kayseri'de 6 aylık gelinin ölümüne ilişkin davada karar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 6 aylık gelinin, 5. kattaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılanan eşi, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı, kayınpeder ve kayınvalide ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında maktul Songül Birol'un eşi tutuklu sanık Furkan Birol, tutuksuz yargılanan kayınvalidesi Gülnaz Birol ve kayınbabası Rüstem Birol ile müştekiler kadının ağabeyi Sebahattin Birol ve ablası Zekiye Birol ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmayı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı da takip etti.

Savcı mütalaasında, tanık beyanları, komşuların tartışma seslerini duyması ve ev içindeki izler nedeniyle Furkan'ın, eşi Songül'ü pencereden iterek öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını, kayınpeder ve kayınvalidenin ise delil yetersizliğinden beraatını istedi.

Mütalaanın ardından mahkeme heyeti tarafından söz verilen sanık Furkan Birol, bir yıldır işlemediği bir suçtan dolayı tutuklu olduğunu öne sürdü.

Furkan Birol, "Böyle bir şey yapacak olsam Songül'ü neden kaçırarak evleneyim. Eşimi öldürmedim, suçsuzum." diye konuştu.

Sanıklar Gülnaz ve Rüstem Birol da suçsuz olduklarını belirterek, beraatlarını istedi.

Maktulün ağabeyi Sebahattin ve ablası Zekiye Birol da sanıkların, kardeşlerini pencereden attıklarını iddia ederek, cezalandırılmalarını talep etti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı ise kayınvalide ve kayınpederin de cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Furkan Birol'a, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi, Gülnaz ve Rüstem Birol'un delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.







