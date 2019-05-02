Kayseri'de 550 bin organik fide dağıtıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediyesi, 550 bin organik domates fidesi dağıttı.

Belediye tarafından Mimar Sinan Parkı, Beyazşehir Kırlangıç Parkı ve Ziya Gökalp Merkez Parkı'nda kurulan çadırlarda, vatandaşlara 550 bin organik domates fidesi dağıtıldı.

Sağlıklı toplum oluşturmak adına organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek olmak için gerçekleştirilen etkinlikte, sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Uzun süre bekledikten sonra fideleri alabilen vatandaşlar mutluluk yaşadı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, fide dağıtımında yaptığı konuşmada, yerli tohumlardan yetişen ürünlerin hem toplumun hem de gelecek nesillerin sağlığını koruma açısından çok değerli olduğunu söyledi.

Fide alan vatandaşlardan Bünyamin Başkale de "Arayıp da bulamadığım bir fırsat. Daha önce alan arkadaşlar çok güzel diyor. Yarım saat sıra bekledim ama fideyi de aldım. Fideleri bahçeme dikeceğim." dedi.

Ayşe Tosun ise fide almak için köyünden geldiğini anlatarak, "Fideleri köyüme götürüp bahçeme dikeceğim. Damlama sistemi de kurup sulamasını yapacağım. Bahçemde az yerim kalmıştı, bunları da oraya ekerim. Domatesi çok güzel çıkıyor. Kızlarıma, torunlarıma yedireceğim inşallah." diye konuştu.