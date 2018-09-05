Kayseri'de 4 FETÖ sanığına hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan 4 sanık, hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan ve meslekten ihraç edilen polis Selim Polat, dershane öğretmeni Hüseyin Say, mühendis Mustafa Atay ve tutuksuz sanık Mustafa Tural ile avukatları katıldı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Selim Polat'ın 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Aynı suç kapsamında 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilen tutuklu sanıklar Say ve Atay'ın tahliyesine hükmeden mahkeme, tutuksuz sanık Mustafa Tural'ı da 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı.