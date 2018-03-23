Kayseri'de 30 ton kaçak sakatat imha edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de insan sağlığı açısından tüketilmesi uygun olmayan 30 ton kaçak sakatat toprağa gömülerek imha edildi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kocasinan Denetim Ekiplerince polis ve zabıta eşliğinde Boztepe Mahallesi'nde bir adreste denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimde, Bakanlıktan onay almadan faaliyet gösteren bir depoda, üzerinde tanımlama işareti bulunmayan, izlenebilirliği sağlanamayan, ambalajlanmış ve açık halde yaklaşık 30 ton sığır sakatatı (sığır iç organları, sığır iç yağları, derisi yüzülmüş ve yüzülmemiş sığır başı, kemiksiz sığır baş eti, sığır işkembesi, kemikli sığır kuyruk sokumu eti, sığır bağırsağı) tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsan sağlığı açısından tüketilmesi uygun olmayan bu ürünler 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ilgili hükümleri gereğince resmi veteriner hekimler gözetiminde, zabıta görevlileri eşliğinde Kocasinan Belediyesi ekipleri tarafından gömülmek suretiyle imha edilerek piyasaya arz edilmesi engellenmiştir. Etiketsiz olarak uygun olmayan koşullarda ve Bakanlığımızdan onay almadan üretilip piyasaya sürülen gıda ürünleri, halk sağlığı açısından tehdit oluşturmaktadır. Yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için vatandaşlarımızın etiketsiz ürünlere talep göstermemeleri ve bu tarz ürünlerin görüldüğü yerde 'Alo Gıda 174' hattı aracılığıyla İl Müdürlüğümüze ihbarda bulunmaları halk sağlığı ve güvenilir gıda tüketimi için önem arz etmektedir."

