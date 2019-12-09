Kayseri'de 3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık cinayetlerden ikisini inkar etti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de farklı zamanlarda 3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla hakkında açılan 3 ayrı davada yargılanan sanık, "ilaç kullanmadığı zaman ne dediğini bilmediğini" ileri sürerek cinayetlerden ikisini inkar etti.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Şahin Metiner'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Orhan Gökçek, maktul yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savcının ara mütalaasında sanığın tutukluluğunun devamını istemesinin ardından mahkeme başkanı tarafından söz verilen Gökçek, "Şahin Metiner'i ben öldürmedim. İlaç kullanmadığım zaman ne dediğimi bilmiyorum. Üç cinayet biliyordum, emniyetteki ifademde hepsini üzerime aldım. 8-9 cinayet bilseydim tamamını üzerime alırdım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına, akıl sağlığına yönelik çelişkili 2 rapor nedeniyle Adli Tıp Kurumu Üst Kuruluna sevkine karar vererek duruşmayı erteledi.

- "Yemin ederim, sadece bir suç işledim"

Sanık Gökçek, Hüseyin Ekemen"i öldürdüğü iddiasıyla hakkında "kasten öldürme" suçuyla açılan davada 1. Ağır Ceza Mahkemesinde de hakim karşısına çıktı.

Duruşmada sanık avukatı ve öldürülen Ekemen'in yakınları hazır bulundu.

Gökçek, savunmasında, "Yemin ederim, sadece bir suç işledim, Ufuk Akhan'ı öldürdüm. Hastaydım, 1,5 yıl ilaçlarımı içmedim. Diğer cinayetleri, o dönem ilaçlarımı kullanmadığım için üzerime aldım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 29 Ocak 2020'ye erteledi.

Sanık Gökçek, farklı tarihlerde Ufuk Akhan, Şahin Metiner ve Hüseyin Ekemen'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, emniyette suçu kabul ettiğini söylemişti.

Gökçek hakkında, Ufuk Akhan'ı öldürmekten kovuşturmanın devam ettiği öğrenildi.



