Kayseri'de 24 derslikli ilkokul yapılacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde yapılacak 24 derslikli ilkokul için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırsever Mehmet Akköse'nin, Talas ilçesi Çardakbaşı mevkisinde, "Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası" kapsamında yaptıracağı 24 derslikli ilkokulun yapımına ilişkin, Kayseri Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törende Vali Şehmus Günaydın, hayırsever Akköse, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekici tarafından protokol imzalandı.

Vali Günaydın, törende yaptığı konuşmada, ilkokulun yapımını üstlenen hayırsever Akköse ve ailesine teşekkür etti.

Eğitimin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:

"Özellikle Kayseri'mizde bizim tekli eğitime geçebilmemiz için 50 okula daha ihtiyacımız var. İnşallah kısa zamanda bu ihtiyacımızı tamamlayıp çocuklarımızı sabahçı, öğlenci gibi çiftli eğitimden kurtarıp, devletimizle, hayırseverlerimizle, bakanlığımızla, yerel yönetimlerimizle 3 yıl içerisinde bu 50 okulu tamamlayıp, tekli eğitime geçmeyi düşünüyoruz."

Hayırsever Akköse de doğup büyüdüğü memleketine ikinci hayrı yapacak olmanın onuru ve gururunu yaşadığını belirtti.

Üçüncü hayrını da yapmak istediğini anlatan Akköse, "İlk bağışım olan hastaneye trafik kazasında kaybettiğim Şükran Akköse'nin adını vermiştik. Bu okula da kanser hastalığından kaybettiğim ikinci eşim Zeynep Akköse'nin adını vererek isimlerini ölümsüz hale getirmek istiyorum. Allah'a, bana bu günleri yaşattığı için şükrediyorum." ifadelerini kullandı.

Tören, okul yapımı için imzaların atılması ile sona erdi.