Kayseri'de 152 düzensiz göçmen yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen 152 düzensiz göçmen yakalandı.

Malatya yolu girişindeki kontrol noktasında uygulama yapan ekipler, bir minibüsteki 20 düzensiz göçmeni gözetim altına aldı. Son 2 günde, Van'dan gelip batı illerine giden yolcu otobüslerinde yapılan denetimlerde de 132 düzensiz göçmen tespit edildi.

Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 152 göçmenin, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edileceği öğrenildi.