Kayseri'de 15 askerin şehit edildiği saldırı davasında karar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısı davasında, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Kenan Çiçek'e, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen biri tutuklu, 3'ü firari 21 sanığın yargılandığı davanın duruşması, yoğun katılım nedeniyle adliyenin konferans salonuna alındı.

Duruşmaya tutuksuz sanık Serkan Ay ile taraf avukatları katıldı. Başka suçtan hükümlü bulunan Abdullah Akbıyık, Silivri Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada hazır bulundu. Saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen tutuklu sanık Kenan Çiçek ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmayı Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, bazı gaziler ve şehit yakını müştekiler izledi.

Cumhuriyet savcısı geçen celse mahkemeye sunduğu mütalaasını yineleyerek, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen sanık Kenan Çiçek ile Abdullah Akbıyık, Ekrem Uğur, Ümit Kepir, Elzem Şırnak, Mehmet Ayaz, Barış Kaya ve Mehmet Oluk'un ayrı ayrı "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve "15'er kez kasten öldürme" suçlarından 16'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Savcı, bu sanıkların ayrıca, "54 kez kasten öldürmeye teşebbüs", "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından da cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklar Abdullah Akbıyık, Mehmet Oluk ve Serkan Ay'ın, "sahtecilik" suçundan, sanıklar Murat Talan, Serkan Ay ve Fahri Demirbaş'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ve halk otobüsü şoförü Hamit Eroğlu'nun "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" kapsamında cezalandırılmasını talep eden savcı, aralarında terör saldırısını gerçekleştiren canlı bomba Kasım Yıldırımçakar'ın babası İsmail Hakkı Yıldırımçakar ve annesi Hürriyet Yıldırımçakar ile Hüseyin Polat, Mehmet Yolcu, Hasan Ekici ve Vasfiye Tekiner'in ise delil yetersizliğinden beraatini istedi.

Savcı mütalaasında, terör örgütü PKK/KCK'nın yöneticisi konumunda bulunan Kayseri dahil Ankara ve İstanbul'da PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemlerinin talimatını veren kişi olduğu kaydedilen, Kayseri'deki terör saldırısının talimatını veren firari zanlı durumundaki "Erhan Porsibi" kod adlı İshak Özçaktu ile diğer firari sanıklar Ferhat Tekiner ve Sait Karabulut'un dosyalarının tefrik edilmesi talebinde bulundu.

Duruşmaya katılan bazı müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Sanık Akbıyık, esasa ilişkin savunmasında, sanık Murat Talan'a 34 plaka dışında bir plaka bastırdığını iddia ederek, "Bugün Beraat Kandili, bu dava ile ilgim ve irtibatım yoktur, beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık Ay ise terör örgütü PKK ile hiçbir alakası olmadığını öne sürdü. Ay, "Sanık sandalyesinde değil de yanda oturan sanık yakınlarının yanında olmak isterdim. Plakayı bastırdım, sadece görevimi yaptım." diye konuştu.

Müşteki ve sanık avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Çiçek'e, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan bir ve "15'er kez kasten öldürme" suçlarından olmak üzere, 16'şar kez ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 54 kez ayrı ayrı 20'şer yıl, "tehlikele madde bulundurma" suçundan 18 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl ve "evrakta sahtecilik" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti sanıklar Talan ve Ay'a, "resmi evrakta sahtecilik' suçundan 4'er yıl, sanık Akbıyık'a aynı suçtan 6 yıl, sanık Oluk'a "silahlı terör örgütüne üye olmak"a suçundan 7 yıl 6 ay, sanıklar Kepir ve Uğur'a 'silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan 4'er yıl 6'şar ay, sanık Hamit Eroğlu'na ise 6136 sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan iki yıl hapis cezası verdi.

Heyet diğer sanıkların delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.