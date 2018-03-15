Kayseri'de 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri

KAYSERİ (AA) - Kayseri Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kayseri Tabip Odası'nın 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında, Sabancı Kültür Sitesinde, Erciyes Üniversitesinden emekli Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından resim sergisi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Opr. Dr. Rıfat Özmen tarafından da ebru sanatı sergisi açıldı.

Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, sergi açılışında yaptığı konuşmada, "Mesleklerini insan onuruna yakışır şekilde yerine getirmek için özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Sergi açılışına Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, oda üyeleri ve sağlık çalışanları da katıldı.

Gün dolayısıyla Kayseri Tabip Odası Türk Halk Müziği Korosu da müzik dinletisi sundu.