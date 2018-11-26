Kayseri'de 11 hırsızlık olayının failleri yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 11 hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayabağ Mahallesi'nde yaşayan R.B'nin evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgede ve çevrede yapılan araştırmada Y.P, C.Y, E.K. ve H.K, olayda kullanılan araç ve çalınan eşyayla suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin, Gesi ve Kayabağ mahallelerindeki 10 hırsızlık olayının da faili oldukları belirlendi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.