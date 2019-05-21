Kayseri'de 1 ayda 285 kişi tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de son 1 ayda çeşitli asayiş suçlarından gözaltına alınan bin 125 kişiden 285'inin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son 1 ayda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet, Gasp, Hırsızlık, Ahlak, Oto Hırsızlık, Aranan Şahıslar ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirlikleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 319 olayla ilgili yakalanan bin 125 kişiden 285'i tutuklandı.

Öte yandan, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda son 1 ayda kaybolan 76 kişiden 73'ü bulundu, 3'ünün arama çalışmaları sürüyor.