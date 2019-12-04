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Kayseri ve Malatya için kuvvetli kar uyarısı
ANKARA (AA) - Kayseri ve Malatya'da bu gece kuvvetli kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kayseri, Malatya ve Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinin (Afşin, Elbistan, Göksun) özellikle...
Genel 04.12.2019, 18:38
ANKARA (AA) - Kayseri ve Malatya'da bu gece kuvvetli kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kayseri, Malatya ve Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinin (Afşin, Elbistan, Göksun) özellikle yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kuvvetli kar yağışı tahmin ediliyor. Kayseri'deki yağışın yarın akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ayrıca, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep'in doğusunda yarın sabah kuvvetli sağanak olacağı öngörülüyor.
Vatandaşların ve yetkililerin, yağış ve fırtına nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını, ulaşımda aksama ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
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