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Kayseri Valisi Kamçı'dan yeni yıl mesajı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Vali Kamçı, mesajında 2018 yılının Türkiye'ye, tüm insanlığa ve Kayserililere hayırlı bir yıl olması temennisinde bulundu.Geçmişi değerlendirerek...

29 Aralık 2017 Cuma 16:32
Kayseri Valisi Kamçı'dan yeni yıl mesajı
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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Kamçı, mesajında 2018 yılının Türkiye'ye, tüm insanlığa ve Kayserililere hayırlı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Geçmişi değerlendirerek geleceğe umutla bakılması gerektiğini aktaran Kamçı, şunları kaydetti:

"Her yeni yıl, sorunların aşılması yolunda inançları güçlendirir, beklentileri artırır. Geçmişin değerlendirmesi yapılarak, yeni hedefler, değişimler için fırsat yaratır ve insanların geleceklerine umutla bakmasını sağlar. Bugün ilimiz gelişmeler neticesinde, ülkemizin ve dünyamızın örnek şehirlerinden biridir. Bu da müteşebbislerimizin toplumsal ve ekonomik yaşamda karşılaşılan güçlüklerin aşılabilmesi için devletimize verdiği destek, gelişme, büyüme ve kalkınma yolunda en büyük güvencemiz olmuştur. Çocuklarımız ve gençlerimizin geleceğe ilişkin kaygılarını en aza indirebilmek, onlara daha güzel günler bırakabilmek, yeniliklere açık, her zaman gurur duyacağımız bir Kayseri olarak ilerlemek için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Tüm hemşehrilerimin bu bilinçle, güçlü ve gelişmeye ulaşma yolunda yılmadan çalışması ve ülkemize sahip çıkması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın sağduyusu, fedakarlık ve sorunların aşılması yolunda gösterdiği birlik ve dayanışma, güçlü ülkemizin en önemli güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimizin yeni yılını kutluyor, 2018 yılının milletimiz, ülkemiz, dünyamız ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. "

Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri Valisi Süleyman Kamçı
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