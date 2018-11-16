Kayseri Valisi Günaydın, görevine başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliğine atanan Şehmus Günaydın, görevine başladı.

Valilik önünde düzenlenen törende, Vali Günaydın, il protokolü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar vatandaşlar tarafından karşılandı.

Makam odasına geçen Günaydın, burada basın mensuplarına açıklamada, bu göreve kendisini layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şükranlarını arz etti.

Önceki Vali Süleyman Kamçı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Günaydın, Kayseri'nin geçmişten günümüze çok başarılı işlere imza atmış bir şehir olduğunu belirtti.

Kendilerinin de bu bu başarılı işlere katkı vermek, yeni başarılı işlerin gerçekleşmesi için hep beraber çalışmak istek ve arzusunda olduklarını dile getiren Günaydın, şunları söyledi:

"Allah bizleri utandırmasın. Kayseri'de bu işleri yaparken öncelikle adaletli olmaya ve kul hakkını gözetmeye dikkat edeceğiz. Bu bizim önceliğimiz. Bunun yanında çalışırken istişareye çok büyük önem vereceğiz. Bu çalışmaları yaparken sonunda nihayi karar verdiğimiz zaman da bu kararlarımız elbette bazılarını memnun edecek, bazılarını memnun etmeyecek. Bazıları mutlu olacak, bazıları mutlu olmayacak ama hepimiz yapılan bu işlemlere, verilen bu kararlara saygılı olmak zorundayız. Elbette ki eleştirilerimiz olacak ama eleştirinin sınırını aşarak başka bir noktaya götürürsek olayı bu Kayserimize zarar verir. Bu nedenle eleştirimizin yapıcı olmasında fayda var diye düşünüyorum."

FETÖ ile mücadeleye değinen Günaydın, şunları kaydetti:

"Üllkemize, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza, istikbalimize, istiklalimize kast eden hain terör örgütleri ile mücadele kesintisiz devam ediyor. Ben bu mücadelede çalışan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı kararlılık ile bu mücadele devam edecek. Şunu ifade etmek isterim ki özellikle bu mücadelede kişileri, kurumları algı yönetimi ile itibarsızlaştırmak, onları çalışamaz hale getirmek isteyen hainler olabilir. Ama şunu net söylüyorum, bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bizler bu algı yöntemi ile ülkemizin, milletimizin geleceği için çalışan kişi ve kurumları sonuna kadar bu saldırılardan koruyacağız ki bu mücadeleyi başarılı bir şekilde yürütelim. Algı yapmak isteyenler şunu çok iyi bilsin ki bunlara asla ve kat'a müsaade etmeyeceğiz."

Günaydın, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, görev yaptığı Isparta'da hep ifade ettiği gibi millet olarak birbirlerini daha çok sevmeleri ve daha fazla kenetlenmeleri gerektiğini dile getiren Günaydın, "Bir o kadar önemli olan da daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz, daha fazla ihracat yapacağız, daha fazla istihdam yapacağız. Bizim en büyük görevimiz buki biz millet olarak bizim üzerimizde hesabı olanlara en güzel cevabı çalışarak, üreterek vereceğiz. Güçlü olacağız, durmayacağız, çalışacağız." ifadelerini kullandı.